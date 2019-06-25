На Донбассе нашли тайник с выстрелами к гранатомету

Около автомобильной дороги Бахмут-Горловка пограничники обнаружили тайник с 20 выстрелами к гранатомету РПГ-7. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

"Пограничниками была получена оперативная информация о месте хранения боеприпасов в районе автомобильной дороги Бахмут - Горловка. Во время проверки совместно с представителями Бахмутского отдела Национальной полиции, в 15 километрах от контрольного пункта въезда-выезда Майорское, был обнаружен тайник с боеприпасами - 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7", - говорится в сообщении. Опасную находку изъяли и передали компетентным органам.

Также внесены в ЕРДР сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Сейчас оперативный состав пограничных подразделений проводит мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.

Ранее в Луганской области нашли тайник с сотнями артснарядов. Он был обустроен на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе.

А в городе Бахмут Донецкой области обнаружили гараж буквально начиненный боеприпасами. Там хранилось более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

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Источник: korrespondent.net