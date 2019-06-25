В России отреагировали на принятие резолюции ПАСЕ

В Кремле позитивно восприняли принятие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), возвращающей права российской делегации. Об этом во вторник, 25 июня, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев - это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно", - сказал он.

Вместе с этим Песков добавил, что данное решение депутатов ПАСЕ является победой здравого смысла.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров также дал пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал принятие резолюции ПАСЕ, которая возвращает права российской делегации.

"Мы считаем это весьма и весьма позитивным шагом. Важно, что делегации, проголосовавшие за эту резолюцию, а они составили большинство, четко заявили, что права, которые возвращаются Российской Федерации, не могут быть оспорены", - сказал он.

Лавров также заявил, что попытки подорвать процесс возвращения России продолжаются и "будут продолжаться сегодня и завтра". Он также отметил, что сессия ПАСЕ продолжается и впереди - избрание генерального секретаря, по результатам которого можно будет судить о "прекращении кризиса".

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net