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25. 06. 2019

В парламенте Грузии произошла потасовка

Депутаты парламента Грузии устроили перепалку во время заседания, на котором обсуждались требования оппозиции, сообщают местные СМИ.

Заседание началось с высказанного оппозицией протеста - они требовали изменить повестку дня, чтобы рассмотреть требования оппозиции, в частности отставку главы МВД Георгия Гахарии и освобождение всех участников акции протеста, задержанных в столице страны в ночь на 21 июня.

Парламентское большинство из партии Грузинская мечта (116 из 150 мест) отказалось изменить порядок заседания. Кроме того, лидер фракции Мамука Мдинарадзе обвинил оппозицию и экс-президента страны Михаила Саакашвили в том, что они являются "главным злом для Грузии", потому что пытаются использовать протест для смены власти в стране.

После этого депутаты сцепились, однако драку предотвратили разнявшие их приставы. Из-за нарушения регламента заседания был объявлен технический перерыв.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

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Источник: korrespondent.net

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