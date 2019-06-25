Восемь стран НАТО нарастили в 2019 году военные расходы до 2% ВВП

С 2014 года число стран, выполняющих норматив НАТО по тратам на оборону в 2%, выросло с трех до восьми, сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Теперь это США, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Греция, Польша и Румыния.

Он также уточнил, что к 2025 году альянс рассчитывает добиться того, чтобы половина из 29 стран (30 с Северной Македонией, которую примут в НАТО в ближайшее время) добьются достижения этого показателя.

Из презентации Столтенберга также следует, что наибольший за последние пять лет рост расходов на оборону наблюдался в Литве и Латвии (160% и 153% соответственно), далее следует Словакия (110%), Румыния (89%) и Венгрия (69%).

Практически не изменились за этот период расходы Бельгии (+2,5%), США (+3,8%) и Хорватии (+9%). Наименьшие относительно ВВП расходы на оборону сохраняются в Бельгии и Испании (по 0,92%), Словении (1%), Чехии, Венгрии и Италии (по 1,2%).

Напомним, что норма в 2% трат на оборону была долгое время установлена для стран-членов альянса, но игнорировалась большинством его членов. Ситуация стала меняться после 2014 года, и дополнительное ускорение рост трат на оборону получил после прихода в 2016 году к власти в США президента Дональда Трампа.

Ранее в НАТО назвали дату проведения саммита. Ближайший саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Великобритании 3-4 декабря нынешнего года. Союзники НАТО вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности, отметил Йенс Столтенберг.

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НАТО изменит военную стратегию из-за России

Источник: korrespondent.net