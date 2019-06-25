Праздники 25 июня в Украине и мире

Во вторник, 25 июня, в Украине и мире отмечают сразу несколько праздников. В православной церкви 25 июня празднуется день Онуфрия. Также именины отмечают Анна, Андрей, Арсений, Иван, Петр и Степан.

Главным праздником 25 июня в Украине можно назвать День таможенной службы. Ранее Верховная Рада приняла закон "О таможенном деле в Украине" и установила профессиональный праздник для работников таможенной службы.

Кроме того, в мире празднуют Международный день моряка. Праздник учредили члены Международной морской организации в составе ООН в 2010 году.

Также 25 июня в Мозамбике празднуют День независимости, в Словении – День государственности, а в мире учрежден Всемирный день витилиго.

В ближайший уик-энд украинцы отметят еще два праздника. Ранее Корреспондент писал, когда празднуют День молодежи-2019. Также сообщалось, будет ли выходной на День конституции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net