В Луцке мужчина избил сожительницу и полицейского

В Луцке полицейские задержали мужчину, который совершал насилие в отношении сожительницы, а позже ударил прибывшего по вызову полицейского. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.
Отмечается, что накануне вечером патрульные получили вызов о домашнем насилии, из дома по улице Конякина. Заявительница рассказала, что сожитель совершал в отношении нее насилие, но уже покинул квартиру.
На лестничной клетке полицейские обнаружили 24-летнего гражданина, который вел себя агрессивно. Не реагируя на требование соблюдать дистанцию, он нанес удар в затылок полицейскому.
Сразу после этого полицейские надели на него наручники и задержали.
На место вызвали следственно-оперативную группу, теперь нападающему грозит криминальная ответственность. Также патрульные составили на него протокол о совершении домашнего насилия.
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Источник: korrespondent.net
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