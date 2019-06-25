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25. 06. 2019

В Луцке мужчина избил сожительницу и полицейского

В Луцке полицейские задержали мужчину, который совершал насилие в отношении сожительницы, а позже ударил прибывшего по вызову полицейского. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

Отмечается, что накануне вечером патрульные получили вызов о домашнем насилии, из дома по улице Конякина. Заявительница рассказала, что сожитель совершал в отношении нее насилие, но уже покинул квартиру.

На лестничной клетке полицейские обнаружили 24-летнего гражданина, который вел себя агрессивно. Не реагируя на требование соблюдать дистанцию, он нанес удар в затылок полицейскому.

Сразу после этого полицейские надели на него наручники и задержали.

На место вызвали следственно-оперативную группу, теперь нападающему грозит криминальная ответственность. Также патрульные составили на него протокол о совершении домашнего насилия.

 

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина открыл стрельбу посреди улицы, есть раненый.

А в Умани мужчина среди белого дня изнасиловал школьницу. Злоумышленник напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. 

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Источник: korrespondent.net

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