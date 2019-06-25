Под Киевом священник утонул вместе с маленькой дочерью

В селе Щербаки Белоцерковского района Киевской области в затопленном карьере утонул 58-летний священнослужитель и его 4-летняя дочь. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

Как выяснили правоохранители, священник вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой (парень отдыхал там с друзьями). В то время, когда все собрали вещи, мужчина взял младшую дочь и пошел прогуляться. Через некоторое время их и нашел старший сын священнослужителя.

"Парень начал звать на помощь, люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали скорую помощь и из воды вытащили мужчину с дочкой уже без признаков жизни", - рассказали полицейские.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции, патрульной полиции и водолазы. Правоохранители устанавливают причины смерти и выясняют свидетелей и очевидцев происшествия.

Накануне сообщалось, что за сутки в Украине утонули четверо детей. Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 583 человека, из которых 63 ребенка.

В Украине за выходные утонули 42 человека

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Источник: korrespondent.net