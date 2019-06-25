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25. 06. 2019

В Виннице свинья сбежала из прицепа авто посреди дороги

В Виннице во время транспортировки из прицепа сбежала свинья. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает сайт города Винница.

Отмечается, что необычный инцидент случился на светофоре на улице Чехова. Судя по опубликованному видео, животному удалось выбраться из прицепа пока авто стояло в пробке на светофоре. Вторая свинья в прицепе также пыталась сбежать, но не смогла выбраться.

Сбежавшее животное ходило по проезжей части между автомобилями со стороны тротуара.

Жители города пишут в комментариях, что после этого видели ее на объездной дороге. Поймал ли свинью владелец, не известно.

Ранее на Багамах свинья укусила фитнес-модель за ягодицу. Дикое животное подошло к девушке, когда та позировала для съемки. А в США директор школы поцеловал свинью.

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Источник: korrespondent.net

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