Филарет создал синод КП из отлученных епископов

Киевский патриархат создал собственный синод из пяти епископов, которых ранее отлучили от ПЦУ. Об этом на пресс-конференции в его киевской резиденции заявил Филарет, передает ВВС Украина во вторник, 25 июня.

"Синод есть. В него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал Филарет, но уточнил, что со временем их количество возрастет до 12, как того требует статут УПЦ КП.

Филарет настаивает, что Киевский патриархат является независимым, в том числе от ПЦУ.

"Этой так называемой ПЦУ мы сторонимся", - утверждает он.

Он также высказался насчет решения поместной церкви о лишении его права управлять Киевской епархией - говорит, что "их решения нас не касаются".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net