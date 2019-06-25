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25. 06. 2019

Суд Австрии разрешил экстрадировать Фирташа в США

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.

Таким образом, он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха.

Отметим, что кроме самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствуют народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские СМИ. Небольшой зал суда переполнен.

Как уточнил журналистам адвокат украинского бизнесмена, согласно австрийскому законодательству, окончательное решение об экстрадиции - за федеральным министром юстиции Австрии.

Напомним, ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что Генеральная прокуратура готовит подозрения бизнесмену.

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Источник: korrespondent.net

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