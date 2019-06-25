Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июня 2019, вторник, 16:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
25. 06. 2019

Украина заблокировала избрание российского депутата вице-президентом ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ во вторник, 25 июня, заблокировала автоматическое избрание депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Укринформ.

Слуцкий был выдвинут по квоте РФ, делегация которой подала заявку на летнюю сессию ассамблеи.

Согласно процедуре, выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, без голосования. В то же время, если кандидатура имеет возражения от не менее чем 20 делегатов, тогда назначается тайное голосование.

По инициативе украинской делегации, процедура тайного голосования состоится в отношении Слуцкого и начнется во второй половине дня вторника. Результаты будут объявлены в среду утром.

Кроме того, нардеп и член постоянной делегации от Украины Елена Сотник, комментируя сегодняшние события в Ассамблее, заявила, что Украина приостановила свою работу в ПАСЕ и будет принимать участие лишь в подготовке санкций против РФ. В частности, речь идет о резолюции, которая предусматривает внесение изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею.

"Делегация Украины принимает участие в рассмотрении этой резолюции. Во всех других форматах мы приостанавливаем свою работу. От решения Ассамблеи завтра будут зависеть дальнейшие решения Украины относительно дальнейшей роли страны в Совете Европы", - подчеркнула Сотник.

По ее словам, у мониторингового и регламентного комитета есть 24 часа, чтобы подготовить проект резолюции.

"В резолюции будет определены возможные санкции - именно это будет момент истины для европейцев. Комитет пройдет завтра, рассмотрение резолюции – после обеда в Ассамблее и, соответственно, голосование", - отметила Сотник.

Как сообщалось, сегодня  ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Зеленский ответил на решение ПАСЕ: Я разочарован

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.