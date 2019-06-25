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25. 06. 2019

Украинские корабли, захваченные Россией, исчезли из порта Керчи

Буксир Яны Капу, а также катера Никополь и Бердянск исчезли со стоянки судов Генмол в Керчи. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 25 июня.

Военные катера, которые ранее были накрыты маскировочной сетью, исчезли еще накануне, 24 июня, а на следующий день пропал и катер. Куда перевезли украинские корабли, неизвестно. Пресс-служба погрануправления ФСБ России не сообщала о перемещении публично.

Напомним, что Россия захватила украинские корабли 25 ноября 2018 года, когда те направлялись из Одессы в Мариуполь. 24 украинских моряка пребывают в плену, Россия обвиняет их в незаконном пересечении границы, им грозит до 6 лет лишения свободы.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, но РФ проигнорировала требования.

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Источник: korrespondent.net

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