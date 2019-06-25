Россия зашла, Украина вышла. Что решили в ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в этом органе. Российские парламентарии вылетели в Страсбург, не дожидаясь решения.

Украинская делегация в знак протеста приостановила участие в текущей сессии ПАСЕ и призвала Верховную Раду рассмотреть вопрос о целесообразности членства Украины в европейской ассамблее. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что решила ПАСЕ

Совет Европы - старейшая европейская межправительственная организация, которая объединяет 47 государств. Она была создана в 1949 году для защиты прав человека, демократии и верховенства права.

После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе российская делегация была лишена права голосовать в ПАСЕ, а затем делегатам из России запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

В ответ российская делегация отказалась вовсе участвовать в сессиях ПАСЕ, а два года назад РФ перестала выплачивать взносы в бюджет Совета Европы, недоплатив в общей сложности почти 70 миллионов евро.

В июне 2019 года истекал срок в два года невыплат, после которого организация может поднять вопрос о членстве России. Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд неоднократно ссылался на этот пункт устава, но прямо не говорил о подготовке к исключению.

В случае исключения из Совета Европы Россия автоматически перестала бы быть членом не только Парламентской ассамблеи, но и таких организаций, как Европейский суд по правам человека и Европейская комиссия за демократию через право.

Москва еще пока официально не озвучивала, собирается ли с началом участия в ПАСЕ уплатить задолженность.

В ночь на 25 июня после четырехчасовых дебатов и пятичасового рассмотрения 222 поправок депутаты ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая дает России право на безусловное и немедленное возвращение в ассамблею (118 проголосовали за, 62 - против, еще десять воздержались).

Резолюция была подготовлена на основе доклада "Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования".

В принятом документе говорится, что каждая страна-член Совета Европы имеет право и обязанность работать в обоих уставных органах организации: в Комитете министров и в ПАСЕ.

Документ отменяет санкции против национальных делегаций, таких как лишение права голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее.

Также резолюция дает разрешение странам, не представленным в ПАСЕ, подать заявку на участие их делегаций в работе ассамблеи непосредственно перед июньской сессией, хотя согласно регламенту, это делается только раз в году в январе.

Таким образом, принятый документ устраняет препятствия, которые до сих пор стояли на пути возобновления всех прав российской делегации в ПАСЕ.

Как депутаты спорили о возвращении России

Сторонники принятия доклада утверждают, что возвращение российский представителей в орган не означает изменения политики Евросоюза по отношению к России.

По их словам, граждане России, где бывают "чудовищные" случаи нарушения прав человека, без Совета Европы не имеют защиты ЕСПЧ, поэтому необходим доступ для должностных лиц на российскую территорию.

"Для недемократических стран доступ к институтам Совета Европы - бесценное благо", - заявил спикер первой по величине парламентской группы ПАСЕ, депутат из Польши Александр Посиеж.

Противники доклада, в свою очередь, говорили, цена возвращения россиян в ПАСЕ слишком высока, а решения ЕСПЧ Россия все равно игнорирует.

Главным противником принятия доклада в ПАСЕ были Великобритания, Украина и страны Балтии.

"Сэр Уинстон Черчилль, отец-основатель ПАСЕ, ужаснулся бы, если бы увидел эту политику умиротворения агрессора", - заявил представитель европейских консерваторов, депутат от Великобритании Роджер Гейл.

По его словам, ПАСЕ пытается решить "вопрос финансирования ценой демократии". Принятие резолюции он назвал купленным за "70 миллионов сребреников".

Британец Джон Хоуэлл считает, что не ПАСЕ, а Россия должна решать, нужен ли ее гражданам доступ к ЕСПЧ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что ассамблея превратилась в "фестиваль лицемерия".

Вместе с коллегами из Грузии и Британии украинцы внесли многие правки, в основном технического характера. Как сказала президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, это делалось для затягивание процесса.

Во время отклонения очередной правки нардеп Олег Ляшко выступил с трехминутной речью, в которой обвинил ПАСЕ в нарушении собственных демократических принципов и предательстве тысяч погибших на Донбассе украинцев.

Россияне вернулись еще до резолюции

Российские парламентарии вылетели в Страсбург, не дожидаясь результатов голосования ассамблеи. Согласно объявленному списку, в состав делегации входят семь сенаторов и 11 депутатов, среди которых есть политики, находящиеся под санкциями ЕС.

Как только была принята резолюция, делегация России подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "весьма позитивно" относятся к возвращению делегации в ПАСЕ. При этом он не стал называть случившееся дипломатической победой Москвы.

"Речь идет о победе здравого смысла, ибо ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации" добавил Песков.

Также пресс-секретарь Путина посоветовал посмотреть на резолюцию ПАСЕ тем критикам, которые говорят, что Россия не выполнила ни одного требования ассамблеи.

Но полномочия России оспорили

25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации. Теперь вопросом должна заняться специальная комиссия.

Согласно правилам, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет в ближайшую среду. В случае принятия доклада полномочия будут ограничены, в случае голосования против - российская делегация сохранит свои права в полном объеме.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран. Процедуру инициировала депутат из Грузии, обосновав это в частности оккупацией Россией территории Украины и Грузии, этническими чистками в Крыму. Украинские парламентарии примкнули к этой инициативе, сославшись на нарушения прав геев в Чечне.

В документе будет предложено, среди прочего, лишить российских парламентариев права выдвигать проекты резолюций или направлять депутатские запросы.

До времени принятия этого документа делегаты из России вправе участвовать в работе ассамблеи наравне с остальными делегациями, за исключением голосований, касающихся их полномочий.

Стоит отметить, что Москва ранее предупреждала, что если на делегацию будут наложены малейшие ограничения, Россия покинет сессию ПАСЕ.

Украина собирается покинуть ПАСЕ

После восстановления полномочий российских депутатов руководитель украинской делегации написал: "ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Позор".

25 июня депутаты от Украины покинули зал заседаний ПАСЕ в знак протеста против восстановления полномочий делегации России.

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что украинская делегация не вернется в зал заседаний до четверга, когда ПАСЕ должна будет рассмотреть вопрос об оспаривании полномочий российской делегации.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что возвращение России пренебрежением нормами международного права.

Министерство иностранных дел Украины назвало решение ПАСЕ недопустимой уступкой и следствием "шантажа" со стороны Москвы.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил поддерживающих Украину депутатам ПАСЕ, которые "до конца боролись" против возвращения российской делегации ее полномочий.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации", - написал Зеленский на своей странице в сети Facebook.

Он рассказал, что лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, пытаясь убедить их, что такой шаг возможен лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ПАСЕ.

"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - отметил Зеленский.

Позже украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в ассамблее в знак протеста. Украинцы будут принимать участие в рассмотрении только тех вопросов, которые связаны с лишением полномочий российской делегации.

Делегация обратилась к Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем.

Также делегация обратилась к президенту и МИД с призывом немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

Позже Геращенко сообщила, что украинская делегация не считает целесообразным участие генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в конференции в поддержку Киева, которая пройдет в Канаде в июле.

Петр Порошенко считает, что принятая резолюция - это "первый серьезный дипломатический удар" и "мощный вызов" для украинских властей.

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Источник: korrespondent.net