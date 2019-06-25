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25. 06. 2019

В Беларуси рассматривают помилование осужденного за шпионаж украинца

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж на восемь лет лишения свободы, подал прошение о помиловании. Об этом во вторник, 25 июня, заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", - сказал Стук на пресс-конференции в Минске.

Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.

О задержании Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года. Тогда в Комитете госбезопасности Беларуси, заявили, будто координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. Скворцов был выслан из Беларуси.

Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.

19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж. В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера. 

Ранее КГБ Беларуси заявлял, что украинца могут помиловать.

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Источник: korrespondent.net

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