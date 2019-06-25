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25. 06. 2019

В Черкасской области в кафе отравились 12 человек

В Черкасской области во время празднования дня рождения в кафе в селе Бузовка Жашковского района отравились 12 человек. Об этом сообщает региональное управление Госпотребслужбы во вторник, 25 июня.

Отмечается, что 12 человек, из них три ребенка, были госпитализированы в течение 23-24 июня в Жашковскую центральную районную больницу. У пострадавших диагностирована острая пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

Сотрудники Госпотребслужбы проверили заведение. В результате нашли грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. Также был составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Кафе было временно закрыто сотрудниками Госпотребслужбы до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки. О происшествии было сообщено полиции и органам местной власти.

Ранее во Львове 55 человек отравили в ресторане Червона рута. Заведение закрыли на две недели, так как во время его проверки обнаружили нарушения санитарных норм и технологий приготовления блюд.

А в Луганской области отравились 38 человек, которые отдыхали на пляже Малибу и купались в озере Песочное в городе Рубежное. У людей был диагностирован острый гастроэнтероколит.

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Источник: korrespondent.net

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