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25. 06. 2019

Иностранные инвестиции в украинские облигации выросли в восемь раз

Инвестиции нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа с начала года выросли в восемь раз и превысили 51 миллиард гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов во вторник, 25 июня.

"Аналитики предполагают, что присоединение Украины к Clearstream и неплохая ситуация в финансовой сфере существенно изменили ситуацию и теперь это - new normal", - сказано в сообщении.

Система Clearstream обеспечивает иностранным инвесторам простой доступ на украинский рынок. Международные инвесторы выигрывают от условий долгосрочного финансирования и вносят свой вклад в успех Украины вместе с украинскими.

"Мы остаемся сторонниками ускорения реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски", - заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Напомним, что украинские государственные облигации купили более 200 инвестиционных фондов из 25 стран мира. Ранее, Минфин впервые выпустил шестилетние облигации.

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Источник: korrespondent.net

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