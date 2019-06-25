Подросток попал в реанимацию после экстремального селфи

В Броварах Киевской области 14-летний парень, чтобы сделать селфи, запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом железнодорожной станции и взялся рукой за металлические опоры. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Чтобы сделать фото школьник запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом железнодорожной станции "Бобрик" и взялся рукой за металлические опоры под контактным кабелем с напряжением в 27 000 вольт.

В результате произошел электрический разряд и вспыхнул огонь. Тело и одежда мальчика загорелись", - говорится в сообщении.

В этот момент рядом были его одноклассницы. Одна из них сразу бросилась тушить товарища футболкой, вызвала "скорую" и позвонила своему отцу. Тот мгновенно на своем автомобиле приехал на железную дорогу, школьника посадили в машину и повезли в больницу.

По дороге подростка с многочисленными ожогами передали бригаде "скорой помощи". "Сейчас он находится в реанимации. Ожоги тела 70% и шок I степени. Решается вопрос об его транспортировке в ожоговый центр в Киев", - прокомментировали в полиции.

Напомним, в апреле в Одесской области 13-летний мальчик залез на крышу железнодорожного вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач. Он получил поражение электрическим током 80% тела и другие травмы. Ребенок скончался в больнице.

А в Запорожье 14-летний мальчик выжил после удара током в 10 тысяч вольт. Он залез в электрощитовую подстанцию, где его ударило током. Ребенок получил сильные ожоги рук и лица.

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Источник: korrespondent.net