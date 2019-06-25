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25. 06. 2019

СБУ перекрыла канал поставки оружия из Европы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы, которая наладила механизм незаконного изготовления и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов импортного производства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 25 июня.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники ввозили контрабандой из стран Западной Европы детали к огнестрельному оружию через пункты пропуска одной из западных областей Украины. Затем в специально оборудованных мастерских из деталей изготовлялась боевое оружие.

В частности, сотрудники спецслужбы в течение текущего года задокументировали ряд фактов незаконного изготовления, снабжения и сбыта огнестрельного оружия двумя фигурантами уголовного производства.

"Клиентов" злоумышленники подыскивали через собственные связи в кругах легальных покупателей оружия.

Во время санкционированных обысков по месту жительства "оружейников" в Киеве и области правоохранители изъяли пистолет-пулемет, 11 пистолетов марок Glock, CZ, Walther, Heckler & Koch, более тысячи патронов, а также комплекты деталей для изготовления пистолетов.

По месту жительства одного из злоумышленников обнаружена мастерская по сборке и восстановлению боевых свойств оружия.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: СБУ перекрыла канал поставки оружия из Европы

Ранее в Киевской области задержали мужчину, который продал полицейским пистолет и гранату.

А в Одессе задержали группу торговцев оружием. Оперативники задокументировали факт реализации злоумышленниками двух гранат Ф-1 и пистолета Макарова.

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Источник: korrespondent.net

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