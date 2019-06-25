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25. 06. 2019

В РФ намерены разъяснять Западу "ситуацию с Крымом"

В Кремле после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении права голоса российской делегации заявили, что намерены "последовательно и терпеливо разъяснять" Западу "ситуацию с Крымом". Об этом на пресс-конференции во вторник, 25 июня, заявил спикер президента России Дмитрий Песков, сообщают Крым.Реалии.

При этом он отметил, что "вряд ли можно говорить о том, что решение ПАСЕ является изменением доминирующей точки зрения Запада".

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net

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