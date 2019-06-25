Суд в Армении вновь арестовал экс-президента

Апелляционный суд Армении по жалобе генеральной прокуратуры страны снова принял решение об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 25 июня.

Отмечается, что новое решение можно обжаловать в течение 15 дней. Сам Кочарян и его адвокаты на заседании не присутствовали в знак протеста, как объяснили журналистам представители защиты. Они заявили, что апелляционный суд не позволил им представить свою позицию.

Ранее 18 мая суд общей юрисдикции Еревана освободил Кочаряна из-под стражи по ходатайству действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, которые за него поручились. Они также заплатили за его освобождение залог в 1 млн драмов ($2000).

20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Ранее Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны и получении взятки в особо крупном размере.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 год он был объявлен в розыск, а год спустя сдался. В январе 2010 года он был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, а в мае 2011 года освободился по амнистии. Вступив в должность главы правительства в мае 2018 года Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

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Источник: korrespondent.net