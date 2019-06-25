Украина экспортировала более 100 танков за пять лет

За пять лет Украина экспортировала более 100 танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы экспортного контроля Украины во вторник, 25 июня.

Отмечается, что в целом с 2014 по 2018 Украина экспортировала 107 боевых танков.

В частности, в 2014 году Украина экспортировала 23 боевых танков Т-72: 11 – в Эфиопию и двенадцать в Нигерию.

В следующем году было экспортировано 20 боевых танков: четыре танка Т-72 – в Эфиопию, 11 танков Т-72М1 – в Нигерию, пять БМ Оплот – в Таиланд.

В 2016 году Украина увеличила экспорт боевых танков до 35 единиц. Так, в Демократическую Республику Конго было экспортировано 25 танков Т-64БВ-1, а также 10 БМ Оплот экспортировали в Таиланд.

Кроме того, в Таиланд в 2017 году было экспортировано 16 БМ Оплот, а в прошлом году – 13 БМ "Оплот".

Ранее сообщалось, что ВСУ остались без новых танков БМ Оплот, потому что для их изготовления необходимы детали из России.

Отметим, в феврале прошлого года в Генштабе заявляли, что армия получит танки Оплот до конца 2018 года.

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Источник: korrespondent.net