Украина отзывает посла при Совете Европы

Министерство иностранных дел Украины отзывает посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Об этом сообщает Павел Климкин в Facebook.

По словам главы МИД Украины, он благодарен украинской парламентской делегации, которая "выложилась по полной". Однако, он не собирается поддалкивать парламентариев к принятию решений о формате их участия в ПАСЕ.

"Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям", - заявил Климкин.

Также он подчеркнул, что Совет Европы утратил украинское доверие, приняв решение вернуть в ПАСЕ делегацию Российской Федерации.

"Из лидера усилий по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", - отметил глава МИД.

В связи с этим принято решение отозвать посла Украины при Совете Европы для консультации. "Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - сообщил Павел Климкин.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

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Россия зашла, Украина вышла. Что решили в ПАСЕ

Источник: korrespondent.net