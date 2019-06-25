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25. 06. 2019

Россия не выполнит требование Трибунала ООН об освобождении моряков

Россия не собирается выполнять требование Трибунала ООН о немедленном освобождении украинских моряков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции для российских СМИ во вторник, 25 июня.

"Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - заявил Песков.

Отметим, что согласно решению Международного трибунала по морскому праву, Россия должна была освободить украинских моряков и захваченные корабли и отчитаться об исполнении решения Трибунала до 25 июня.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

В свою очередь МИД РФ обинил Украину в "недобросовестности". В Москве считают, что Киев использует ситуацию с захватом кораблей "во внутриполитических целях". Также российская сторона считает, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

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Источник: korrespondent.net

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