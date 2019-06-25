Суд продлил меру пресечения Мангеру

Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook во вторник, 25 июня.

По ее словам, следственный судья удовлетворил в открытом судебном заседании ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о продлении срока действия меры пресечения Мангеру до 3 августа 2019 года.

Он должен носить электронный браслет слежения и не может покидать Херсонскую область без разрешения следователя и прокурора. Кроме того, он обязан уведомлять силовиков о смене своего места проживания и сдать загранпаспорт.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Тогда неизвестный облил общественную активистку концентрированной серной кислотой.

Были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на законченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Также генпрокурор Юрий Луценко 11 февраля заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Суд арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net