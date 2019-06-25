Британские самолеты F-35 провели первые боевые вылеты

Вооруженные силы Великобритании впервые провели операцию с использованием истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B. Два таких самолета совершили уже 12 боевых вылетов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства Великобритании во вторник, 25 июня.

По данным военного ведомства Соединенного Королевства, F-35B вместе с истребителями Eurofighter Typhoon осуществляли воздушное патрулирование в Сирии и Ираке.

"Они (F-35B) с отличием прошли все испытания, и их первое боевое задание – существенный шаг в будущее для Соединенного Королевства", – говорится в сообщении.

Вылеты осуществлялись с британской авиабазы на Кипре.

Напомним, 1 мая стало известно, что военно-воздушные силы США впервые применили в бою свой вариант истребителя пятого поколения F-35 – модель A.

F-35 Lightning II – это сверхзвуковые, малозаметные, многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения. В семейство входят три типа самолетов: F-35A – истребитель-бомбардировщик с обычным взлетом и посадкой; F-35B – истребитель-бомбардировщик с укороченным взлетом и вертикальной посадкой; F-35C – палубный истребитель-бомбардировщик с катапультным взлетом и посадкой с помощью аэрофинишеров. На данный момент F-35 состоят на вооружении пяти государств – США, Великобритании, Италии, Японии и Израиля.

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Источник: korrespondent.net