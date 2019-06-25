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25. 06. 2019

Зеленский назначил руководство Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе Президента Украины и изменил должности руководящему составу Администрации Президента. Соответствующие указы опубликованы во вторник, 25 июня, на сайте главы государства.

"Утвердить Положение об Офисе Президента Украины", - говорится в указе №436/2019.

Согласно документу, основными задачами Офиса является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом определенных Конституцией Украины полномочий.

Указ вступает в силу с момента его публикации.

Другим указом глава государства освободил Андрея Богдана от должности главы Администрации Президента, а следующим указом назначил его руководителем Офиса Президента.

Аналогичные указы об увольнении с должности в Администрации Президента и назначение на аналогичную должность в Офисе президента были подписаны в отношение восьми других чиновников.

Ранее сообщалось, что Зеленский реорганизовал Администрацию президента, а сотрудников планирует увольнять.

Также Зеленский сообщил, что Администрация президента переедет из центра Киева, а на Банковой создадут художественный музей.

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Источник: korrespondent.net

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