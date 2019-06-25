Бойцовская собака напала на пенсионерку под Киевом

В Киевской области пожилая женщина пострадала от нападения собаки бойцовской породы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП области.
"Инцидент произошел на одной из улиц Василькова. Пес бойцовской породы сорвался с привязи и выпрыгнул за пределы двора частного домовладения. В это время мимо дома проходила 77-летняя женщина, которая и подверглась нападению животного", - говорится в сообщении.
Неравнодушные прохожие помогли женщине и вызвали "скорую". Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом левого плеча и множественными кусанными ранами верхних и нижних конечностей.
Сейчас пса удерживают под строгим надзором и ограниченным передвижением.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Начато досудебное расследование.
Ранее в Ровно собака породы питбуль вцепилась в 4-летнего мальчика так, что его едва смогли оттащить двое мужчин.
В Киеве собака искусала двух женщин
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость