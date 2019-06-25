Спецназ Саудовской Аравии захватил эмира ИГИЛ в Йемене

Войска специального назначения Саудовской Аравии захватили так называемого эмира террористической группировки "Исламское государство" в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции во вторник, 25 июня.

Отмечается, что главарь экстремистов по имени Абу Усама аль-Мухаджир пленен при содействии йеменского спецназа вместе с еще несколькими боевиками. Как заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, поимка террориста – "болезненный удар" по ИГИЛ.

Где и при каких обстоятельствах удалось схватить аль-Мухаджира, не уточняется. Аль-Малики указал, что проводимое расследование пока не позволяет обнародовать остальные детали ареста.

В Сети уже появились кадры, на которых спецназовцы в ночное время суток выводят аль-Мухаджира из вертолета вместе с тремя подельниками.

الصور الأولى لعملية القبض على زعيم تنظيم #داعش في #اليمن "#أبو_أسامة_المهاجر" pic.twitter.com/SzNeaFAvmd — العربية (@AlArabiya) 25 июня 2019 г.

Ранее в Ираке суд приговорил к смертной казни 11 граждан Франции, которых подозревают в связях с "Исламским государством". Приговор вынес суд Багдада.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net