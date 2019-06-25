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25. 06. 2019

В Украине запретили книгу про викингов и игру Монополию

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну из РФ еще двух книг из-за пропаганды государства-агрессора.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения в Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию", в которой рекламируется издание, не разрешенное ранее к ввозу в Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора.

Также не будет ввезена в Украину с целью распространения книга Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241".

"Несколько страниц этого издания посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически ангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства", - утверждают в Госкомтелерадио.

Отмечается, что импортеры были намерены завезти по 5 тысяч экземпляров этих двух изданий.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 213 изданий.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 420 тысяч экземпляров изданий антиукраинского характера.

В марте стало известно, что в Украину запретили ввоз 17 книг из РФ, среди них – роман Мастер и Маргарита, выпущенный издательством Азбука-Аттикус.

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Источник: korrespondent.net

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