Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал во вторник, 25 июня, на своей странице в Twitter.

"Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила будет означать уничтожение", - заявил он.

Трамп также заявил, что руководство Ирана не понимает слов "любезность" или "сочувствие".

"К сожалению, они понимают лишь силу и мощь, и США сейчас несомненно являются самой мощной военной силой в мире, мы только за последние два года инвестировали $1,5 трлн", - отметил Трамп.

Иранский народ беспричинно страдает из-за своего руководства, которое "тратит все свои деньги на террор", резюмировал Трамп.

Напомним, президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.

Как сообщалось, ранее американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом.

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Источник: korrespondent.net