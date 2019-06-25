В РФ предъявили обвинение троим морякам – адвокат

Следствие ФСБ России в Москве начало предъявлять обвинение в окончательной редакции захваченным в Черном море украинским военным морякам. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова во вторник, 25 июня.
"Следствие ознакомило нас с результатами назначенной ранее экспертизы, а также предъявило обвинение в окончательной редакции – это ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России)", – сказал Азаматов.
Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет тюремного заключения.
По его словам, украинский моряк, мичман Юрий Будзыло заявил, что "обвинение абсурдное и вину свою он не признает".
"Будзыло напомнил следствию, что он военнопленный, и требует, чтобы к нему и другим морякам применялись положения Третьей Женевской конвенции. Также он отметил, что сегодня последний день, когда Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву", – отметил Азаматов.
Другой адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов уточнил, что до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.
"Следственные действия расписаны до 9 июля. Пока успели предъявить троим: Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзыло", – добавил он.
После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.
Ранее СМИ сообщили, что захваченные Россией украинские корабли – буксир Яны Капу, а также катера Никополь и Бердянск – исчезли со стоянки судов Генмол в аннексированной Керчи.
Напомним, что Россия захватила украинские корабли 25 ноября 2018 года, когда те направлялись из Одессы в Мариуполь. 24 украинских моряка пребывают в плену, Россия обвиняет их в незаконном пересечении границы.
Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, но РФ проигнорировала требования.
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Источник: korrespondent.net
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