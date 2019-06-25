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25. 06. 2019

Зеленский отправится с визитом в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит с визитом Канаду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 25 июня.

Отмечается, что в Торонто Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Запланированы также его встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Позже спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что точная дата визита Зеленского в Вашингтон пока не установлена.

Также сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит Владимира Зеленского.

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Источник: korrespondent.net

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