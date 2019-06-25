Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июня 2019, вторник, 20:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
25. 06. 2019

Киев готовит ответ на решение ПАСЕ - посол

Украина должна ответить комплексом конкретных действий на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Об этом во вторник, 25 июня, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"У меня есть много историй о ПАСЕ… Но главное - будущее. Моя личная позиция такова: мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично", - написал Кулеба.

По словам постпреда, в Киеве, куда он сегодня был отозван министром иностранных дел Павлом Климкиным, он будет заниматься "финализацией плана дальнейших действий".

Кулеба отметил, что вызов посла на консультации относительно будущих параметров участия Украины в Совете Европы является беспрецедентным.

"Такое мы делаем впервые с 1995 года, когда вступили в организацию. И это четкий сигнал", - сказал он.

В то время он отметил, что украинские дипломаты намерены бороться до конца.

"Не могу точно сказать, что в конечном итоге будет, но точно знаю, что три ключевых правила остаются неизменными: опираемся на реальность; нас бьют - мы бьем; играем до конца", - резюмировал Кулеба.

Ранее Климкин отозвал Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. Также Климкин выразил благодарность украинской делегации в ПАСЕ за то, что они "выложились по полной".

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.