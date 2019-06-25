США грозят уничтожить Иран. Нефть и золото растут

Конфликт между США и Ираном накалился до предела после того, как Тегеран сбил американский беспилотник в Ормузском проливе, обвинив Вашингтон в нарушении своего суверенитета и в попытках нагнетания напряженности в регионе.

В ответ президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но отозвал уже готовые к наступлению войска за десять минут до крайнего срока. Трамп подчеркнул, что не отменял приказ, а только приостановил его.

Однако стало известно о проведении наступательной кибератаке США на ракетные системы Ирана. Белый дом также ввел новые санкции и решил создать антииранскую коалицию, в которую бы вошли не только страны Персидского залива, но и Азии, и Европы. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Обострение в Персидском заливе

Эскалация конфликта между Тегераном и Вашингтоном началась после отказа Ирана выполнять часть обязательств в рамках "ядерной сделки", из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года.

В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

В этом месяце угроза военного конфликта в Персидском заливе усилилась из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран.

Пентагон заявил, что на корпусе одного из пострадавших суден нашли взрывное устройство, предположительно магнитную мину. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Кроме того, Иран заявил, что после 27 июня не будет соблюдать ограничения по запасам урана, которые оговорены в "ядерной сделке". Это может привести к новым требованиям США о том, чтобы страны ЕС Франция, Германия и Британия присоединились к Америке и тоже вышли из этого соглашения, отмечает британская газета Guardian.

Иран заявляет, что будет постепенно отказываться от выполнения условий соглашения в ответ на удушающие экономические санкции, введенные против него Соединенными Штатами.

28 июня в Вене состоится заседание совместной комиссии, которая следит за выполнением Совместного всестороннего плана действий и объединяет представителей Ирана, трех стран ЕС, Китая и России.

Сбитый беспилотник

В конце прошлой недели американские СМИ сообщили, что в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом Иран сбил американский беспилотник, который упал в иранские воды.

В Вашингтоне заверили, что в этот день их самолеты не заходили в воздушное пространство Ирана. Но Тегеран утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" нарушения беспилотником иранской границы.

По сообщению Ирана, это был RQ-4A Global Hawk стоимостью 220 миллионов долларов. Пентагон уточнил, что была сбита его модификация - Northrop Grumman MQ-4C Triton.

Он используется для наблюдения с воздуха и содержит передовые технологии, отмечает американский портал Wired.

США также заявили, что Иран неудачно попытался сбить еще один беспилотник - MQ-9 Reaper (Жнец). Но две недели назад в Йемене иранскими силам удалось сбить аппарат такого типа. Но RQ-4A - более крупный и дорогой.

"Унего больше высота и гораздо шире возможности. Если аппарат сбит в международном воздушном пространстве над международными водами, это повлечет за собой симметричный ответ", - говорит Томас Карако, директор проекта по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований.

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Размах крыльев Global Hawk - 40 метров, а взлетная масса 16 тонн. Благодаря дальности свыше 22 тысяч километров и потолку свыше 18 тысяч метров беспилотник может оставаться в воздухе 34 часа без дозаправки.

Вооружения у него нет, но у стандартной комплектации есть инфракрасные, тепловизионные, радиолокационные и электрооптические датчики.

Размеры и высокая грузоподъемность позволяют беспилотникам использовать огромные телеобъективы для детального осмотра целей. Его настраивают под каждую миссию, поэтому невозможно знать, какие технологии содержал сбитый Ираном Global Hawk.

Эксперты говорят, что обычным ПЗРК теплового наведения сбить RQ-4A не удастся, но у Ирана есть ракетная система класса "земля-воздух" с радиолокационным управлением, которой это под силу, - Бук-М12, проедоставленный Россией.

Чем ударит Трамп

Трамп санкционировал нанесение удара Ирану в ответ на сбитый беспилотник, однако отменил операцию в последний момент вечером в четверг, 20 июня.

Как пишет газета New York Times, представители вооруженных сил и дипломатического ведомства ожидали нанесения удара после напряженных дискуссий и споров в Белом доме между руководящими чиновниками агентств национальной безопасности и лидерами конгресса.

Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи. Самолеты поднялись в воздух, корабли встали на позиции.

Предполагалось, что удар будет нанесен перед рассветом в пятницу, 21 июня, чтобы минимизировать риски для военных и мирных граждан Ирана.

Позже Трамп сказал, что отложил удар по Ирану, поскольку Пентагон доложил ему о вероятной гибели около 150 человек и это было бы "несоразмерно" сбитому дрону.

После брифинга в Зале оперативных совещаний демократы конгресса призвали Трампа разрядить обстановку и получить согласие Конгресса, прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги.

Позже американский президент сказал, что имеет право нанести удар по Ирану без разрешения конгрессменов, но "предпочитает действовать в согласии с законодателями".

23 июня газета Washington Post сообщила, что Трамп одобрил наступательную кибероперацию на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками раке. Отмечается, что разработка операции началась ранее и могла занять от недели до одного месяца. О ее результатах неизвестно.

24 июня Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана. Как указал президент США, американская финансовая система с учетом новых санкций окажется недоступной для Ирана. Ограничения были введены, в частности, против верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Кроме того, затем госсекретарь США Майк Помпео в Эр-Рияде заявил, что Соединенные Штаты инициируют создание международной коалиции против Ирана, в которую бы вошли не только страны Персидского залива, но и Азии, и Европы.

Позже президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение США ввести санкции против Хаменеи является "нелогичным и глупым".

"У нашего лидера простая жизнь: все, что у него есть, - это молитвенные места и простая жизнь, он не такой, как зарубежные лидеры, которые владеют миллиардами или миллионами долларов", - сказал Роухани.

Он подчеркнул, что "стратегическая терпеливость Ирана не означает страх".

В ответ Трамп сказал, что верховные власти Ирана понимают только язык силы и подчеркнул, что США готовы ответить со всей мощью, если Тегеран совершит нападение "на что-нибудь американское".

"Любая атака Ирана на что-либо американское приведет ко встрече с великой, превосходящей силой. В некоторых областях подавление будет означать уничтожение", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что США, "безусловно, самая мощная военная сила в мире", так как на военные цели в последние два года Вашингтон потратил 1,5 триллиона долларов, а "прекрасные люди Ирана страдают совсем без причин", в то время как их правители "тратят все свои деньги на террор".

Нефть и золото растут

После трехмесячного роста и достижения полугодового максимума в конце мая цены на нефть стремительно пошли вниз.

Но с начале июня внимание инвестиционного сообщества обращено к Ормузскому проливу - важнейшему морскому пути для мировой торговли нефтью.

Происходящее там встревожило рынки, и после долгого снижения цены на нефть резко выросли. Фьючерсы на нефть Brent за это время выросли на пять долларов до 64,36 долларов за баррель 25 июня.

На конфликт между США и Ираном также отреагировало золото. 24 июня цена на золото с немедленной поставкой по итогам торгов на Лондонской бирже металлов повысилась на 1,4 процента до 1439,21 доллара за унцию.

В предыдущий раз так дорого золото стоило в мае 2013 года. Однако утром 25 июня драгоценный металл торговался на уровне 1428,3 за унцию.

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Источник: korrespondent.net