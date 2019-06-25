Савченко заявила, что КСУ отменил часть статьи, по которой ее арестовали

Конституционный суд признал неконституционным положения Уголовно-процессуального кодекса, по которому арестовали нардепа Надежду Савченко. Об этом во вторник, 25 июня, сообщила сама Савченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, решение было принято во вторник, 25 июня, "за" проголосовали 10 судей.

На сайте КСУ информация об этом на данный момент отсутствует.

Как отмечается, речь идет о положении ч. 5 ст. 176 УПК, которое предусматривает, что к подозреваемым в терроризме нельзя применить более мягкую меру пресечения, чем содержание под стражей. Суд отменил эту норму.

Кроме Савченко, подателем жалобы является экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук.

Напомним, 16 апреля Броварской горрайонный суд постановил выпустить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко, которых подозревали в терроризме, и которые находились под стражей более года.

Уже через неделю Надежда Савченко пришла на работу в Верховную Раду. Нардеп сразу зарегистрировала законопроект об изменении закона О выборах народных депутатов.

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Источник: korrespondent.net