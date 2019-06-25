В Днепропетровской области в селе Черкасское Новомосковского района неизвестные злоумышленники подорвали банкомат ПриватБанка. Об этом сообщает Информатор во вторник, 25 июня.
По предварительной версии, в банкомат запустили газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат буквально разорвало.
"Банкомат стоял в магазине Дубки на улице Лесной в Черкасском. Взрыв прогремел около 3:18. Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении. Сколько денег было на момент кражи – пока выясняют", – говорится в сообщении.
Личности преступников, как и их количество, пока не установлены – этим вопросом занимаются следователи. Полиция опрашивает всех возможных свидетелей.
Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области взорвали банкомат ПриватБанка
Ранее в Днепропетровской области грабители взорвали банкомат Ощадбанка и украли 500 тысяч гривен. Банкомат находился в здании сельсовета.
А накануне в Харькове на проспекте Победы был взорван банкомат вместе с продовольственным магазином.
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Источник: korrespondent.net
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