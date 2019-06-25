Филарет без денег. Продолжение конфликта в ПЦУ

В единой поместной автокефальной Православной церкви Украины продолжаются внутренние распри.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что не признает создание этой церкви и попытался возродить ликвидированную УПЦ Киевского патриархата.

ПЦУ не стала отлучать за это патриарха от церкви, но лишила его финансовых возможностей.

Корреспондент.net разбирался в новом витке конфликта.

Решение ПЦУ

"Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - говорится в решении священного синода ПЦУ от 24 июня.

Филарету оставили возможность через письмо на имя предстоятеля ПЦУ Епифания, обратиться к синоду относительно его будущего положения в православной церкви.

Синод отметил, что все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ Киевского патриархата остаются в составе ПЦУ, потому что Филарет нарушил процедуру регистрации Киевской епархии, в частности не подал необходимых документов.

На съезде ПЦУ также согласились, что собрание 20 июня под руководством Филарета, на котором он якобы восстановил Киевский патриархат, не имело никаких полномочий на принятие решений относительно ликвидированной УПЦ КП.

Синод 24 июня исключил из состава епископата ПЦУ преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии. Это те единственные епископы, которые приехали на “синод Филарета”.

Такое решение приняли из-за "действия священнослужителей направленных на противостояние в церковной среде, сопротивление соборным решением и участие в осуществлении рукоположений в чужой епархии вопреки уставу".

Кроме того решено, что все, кто получит епископский сан без избрания синодом ПЦУ, не смогут в будущем стать членами епископата ПЦУ.

Так Филарету ответили на его демарш.

Реакция Филарета

В ответ Филарет заявил, что решения о наказаниях, которые принимает Синод Православной церкви Украины, его не касаются.

"Мы являемся независимой от них церковью. Наш собор прошел 20 июня, и мы там заявили, что не относимся к этой так называемой ПЦУ. Поэтому их постановления нас не касаются. Ни постановления, ни наказания. Поэтому мы не реагируем на эти все решения", – сказал он.

Филарет заявил, что "восстановленный" Киевский патриархат создает собственный Синод. По словам патриарха, существование Синода УПЦ КП прописано в уставе церкви.



"Синод есть, в него входят все архиереи Киевского патриархата – пять. Будет и 12. Сейчас пять, а когда мы вырастем, будет не только 12, но и больше", – отметил он.

Разборки из-за имущества

Филарет также прямо обвинил ПЦУ в попытках рейдерства имущества Киевского патриархата

"Так называемая Православная церковь Украины начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы", - сказал он.

По словам архиерея, ПЦУ "захватила" Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве, церковь Пирогощи, а также планируют "захват Владимирского собора".

При этом он отметил, что пока не собирается "обращаться в суд, потому суды у нас продажные и там могут защитить ложь, а правду могут наказать".

ПЦУ считает, что Владимирский собор является ее храмом и подчиняется митрополиту Епифанию, однако Филарет "по-прежнему может служить там службу".

Там наоборот обвиняют сторонников УПЦ КП в попытке захватить епархиальное управление ПЦУ в Одессе.

Что дальше

Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой “защитить права и свободы верующих УПЦ КП, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство".

"Если наша власть не будет нас защищать, то мы будем обращаться к европейской общественности", - добавил Филарет.

В ПЦУ прогнозируют, что Филарета в Украине поддержат всего несколько настоятелей храмов.

На собрание 20 июня пришли всего два епископа из России и сам Филарет.

Источник: korrespondent.net