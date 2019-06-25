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25. 06. 2019

Под Хмельницким шесть человек пострадали в ДТП

На автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек, сообщает управление ГСЧС в Хмельницкой области во вторник, 25 июня.

С помощью гидравлического инструмента бойцы ГСЧС разрезали металлические конструкции искореженного автомобиля ВАЗ и помогли двум пострадавшим выбраться из легковушки, – говорится в сообщении.

Всех шестерых пострадавших с травмами различной степени тяжести каретой скорой отправили в Хмельницкую областную больницу.

Cмотрите фотогалерею: Под Хмельницким шесть человек пострадали в ДТП

Ранее в Луганской области произошло ДТП с участием двух мотоциклов, за рулем которых были несовершеннолетние. Погибли три подростка, одна девушка госпитализирована.

А накануне в Киеве столкнулись две фуры, один из водителей погиб. Пробки на Житомирской трассе растянулись на пять километров.

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Источник: korrespondent.net

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