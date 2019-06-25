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25. 06. 2019

У киевлянина конфисковали яхту из-за неуплаты алиментов

В Киеве из-за неуплаты алиментов у мужчины конфисковали яхту. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

В сообщении говорится, что из-за больших долгов по выплате алиментов продолжают арестовывать имущество должников.

"Государственные исполнители Киева наложили арест на яхту за неуплату ее владельцем алиментов собственному ребенку. Мужчина задолжал своему сыну 123 тысячи 475 грн алиментов. Также взысканию подлежал штраф в пользу взыскателя в размере 50% от суммы долга, то есть более 60 тысяч грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тысяч гривен», - отметил Петренко.

По его словам, в ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства пойдут на ликвидацию долгов.

Ранее Агентство по розыску и менеджменту активов с начала 2019 года получило 24,9 млн гривен от реализации арестованного имущества.

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Источник: korrespondent.net

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