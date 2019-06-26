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26. 06. 2019

Во время встречи Порошенко с избирателями бросили дымовые шашки

Неизвестные бросили дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко перед присутствующими участниками встречи в Стрыю Львовской области, сообщил пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.

"Стрый. Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с громадой", – написал он в соцсети во вторник вечером.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запрета Украинской Церкви".

Цеголко разместил видео с задымлением территории около сцены. "Реванш не пройдет!", – добавил пресс-секретарь пятого президента Украины.

Ранее партия Европейская солидарность представила первых 50 кандидатов списка на досрочных выборах в Верховную Раду.
 
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Источник: korrespondent.net

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