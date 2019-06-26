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26. 06. 2019

Вятрович отреагировал на переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович отреагировал на отмену Окружным админсудом города Киева решения Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве на их старые названия - проспекты Московский и Ватутина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Еще одна попытка реванша. Теперь в Киеве. Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решения о переименовании проспекта Московского на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет в течении 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию", - написал Вятрович, отметив, что "борьба продолжается".

Как сообщалось, окружной административный суд города Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.

Напомним, в июле 2016 года Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры. А в июне 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича.

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Источник: korrespondent.net

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