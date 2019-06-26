В Грузии освободили 55 человек, задержанных на митингах

Тбилисский апелляционный суд удовлетворил жалобы 55 человек из 61, приговоренных судом низшей инстанции к 12-суточному аресту после митингов в Тбилиси на проспекте Руставели, и выпустил их на свободу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В палате административных дел Тбилисского апелляционного суда были представлены апелляционные жалобы 61 человека. В ряде случаев суд посчитал, что с их стороны имел место факт совершения административного правонарушения, однако сократил наказание, в ряде случаев прекратил делопроизводство, а в некоторых случаях счел жалобы недопустимыми и оставил их без рассмотрения. В конечном итоге по решению Тбилисского апелляционного суда 55 человек были освобождены в зале суда", - сказано в сообщении.

Ранее апелляционный суд освободил еще 57 человек. Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста.

Напомним, в Грузии по меньшей мере 121 человек был приговорен к 12 суткам ареста из-за участия в акции протеста в Тбилиси.

Вечером 21 июня в Тбилиси возобновились акции протеста, которые спровоцировал визит в страну депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

В ходе митингов 20-21 июня в Тбилиси были арестованы 305 демонстрантов, 240 человек пострадали.

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Источник: korrespondent.net