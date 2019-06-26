Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2019, среда, 04:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
26. 06. 2019

В Грузии освободили 55 человек, задержанных на митингах

Тбилисский апелляционный суд удовлетворил жалобы 55 человек из 61, приговоренных судом низшей инстанции к 12-суточному аресту после митингов в Тбилиси на проспекте Руставели, и выпустил их на свободу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В палате административных дел Тбилисского апелляционного суда были представлены апелляционные жалобы 61 человека. В ряде случаев суд посчитал, что с их стороны имел место факт совершения административного правонарушения, однако сократил наказание, в ряде случаев прекратил делопроизводство, а в некоторых случаях счел жалобы недопустимыми и оставил их без рассмотрения. В конечном итоге по решению Тбилисского апелляционного суда 55 человек были освобождены в зале суда", - сказано в сообщении.

Ранее апелляционный суд освободил еще 57 человек. Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста.

Напомним, в Грузии по меньшей мере 121 человек был приговорен к 12 суткам ареста из-за участия в акции протеста в Тбилиси.

Вечером 21 июня в Тбилиси возобновились акции протеста, которые спровоцировал визит в страну депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
 
В ходе митингов 20-21 июня в Тбилиси были арестованы 305 демонстрантов, 240 человек пострадали.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.