США выделят Украине четыре миллиона на строительство арсеналов

Соединенные Штаты выделяют Украине $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в рамках подписанного двумя странами 25 июня нового меморандума по управлению арсеналами обычных видов вооружений. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Соединенные Штаты и Украина подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению арсеналами обычных вооружений. Подписанный помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером и и. о. руководителя департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Русланом Нимчинским меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для Министерства обороны Украины", - говорится в документе.

Ранее Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны.

Также посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что в 2020 году Вашингтон может увеличить военную помощь Киеву – и по линии Пентагона, и Госдепа.

Конгресс США одобрил $700 млн для Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net