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26. 06. 2019

Пенсии госслужащих не подлежат пересчету

Размеры пенсий государственным служащим не будут пересматривать в связи с отменой нормы закона о специальных пенсиях в 2015 году. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, пенсии в Украине назначаются в соответствии с единым законом "Об общеобязательном пенсионном страховании". При этом около 85% бывших госслужащих уже получают не специальную, а пенсию на общих основаниях, которая в дальнейшем будет индексироваться.

"Если ранее назначенная пенсия по нормам закона "О государственной службе" будет меньше, чем пенсия в соответствии с нормами общего закона, то люди могут перейти на эту пенсию, а дальше она будет индексироваться в соответствии с общими нормами. Около 85% бывших государственных служащих уже перешли на новый расчет пенсий", - подытожил Рева.

Ранее в Кабмине анонсировали пересчет с 1 июля пенсий пенсионерам, которые имеют большой трудовой стаж и небольшие размеры пенсий. 

Как известно, в результате индексации с 1 марта пенсии повысили 8,972 миллионам пенсионеров из 10,2 млн. С учетом единовременной выплаты в 2,4 тысячи гривен в среднем пенсии повысили на 500 гривен, утверждают в ПФУ.

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Источник: korrespondent.net

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