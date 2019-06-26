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26. 06. 2019

Кикабидзе прокомментировал протесты в Грузии

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал о своем отношении к протестам в Тбилиси, пишет Московский комсомолец.

"Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Они получили то, что заслужили, - я имею в виду правительство", - сказал артист.

Кикабидзе заявил, что история не помнит такого, чтобы российский депутат оказался в парламенте Грузии. Он допустил, что правительство могло намеренно спровоцировать конфликт.

Актер выразил надежду, что вскоре ситуация нормализуется и люди смогут счастливо жить. "Была бы работа, дети шли бы в школы, в детские сады, и не было бы ругани, стрельбы и всей этой фигни. Политика - это очень грязная штука", - заключил Кикабидзе.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

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Источник: korrespondent.net

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