Итоги 25.06: Конфликт в ПАСЕ и тысяча гривен

Украина отзывает посла при Совете Европы

Министерство иностранных дел Украины отзывает посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Об этом сообщает Павел Климкин в Facebook.

По словам главы МИД Украины, он благодарен украинской парламентской делегации, которая "выложилась по полной". Однако, он не собирается подталкивать парламентариев к принятию решений о формате их участия в ПАСЕ.

"Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям", - заявил Климкин.

Зеленский назначил руководство Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе Президента Украины и изменил должности руководящему составу Администрации Президента. Соответствующие указы опубликованы во вторник, 25 июня, на сайте главы государства.

"Утвердить Положение об Офисе Президента Украины", - говорится в указе №436/2019.

Суд Австрии разрешил экстрадировать Фирташа в США

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Таким образом, он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха.

Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум

Российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, если в среду, 26 июня на голосовании о ее полномочиях будет принято решение в какой-либо форме ограничить ее права. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В 4-5 часов по Страсбургу у нас уже будет результат. Мы тогда и примем участие в выборах генсека Совета Европы, тогда мы остаемся в Страсбурге... Если микроскопическая санкция будет применена, мы работать на этой площадке не будем", - сказал он.

В Украине вводят банкноту номиналом 1000 гривен

Национальный банк Украины с 25 октября текущего года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала - 1000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Так, на лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. "Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал во вторник, 25 июня, на своей странице в Twitter.

"Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила будет означать уничтожение", - заявил он.

В Киеве пикетировали 10 посольств

В Киеве во вторник, 25 июня, пикетировали посольства стран, которые поддержали возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Участники собрались в 18:00 возле посольства Австрии в Украине.

Маршрут протеста был следующий: Посольство Австрии, Посольство Германии, Посольство Армении, Посольство Норвегии, Посольство Италии, Посольство Словакии, Посольство Франции, Посольство Финляндии, Посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net