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26. 06. 2019

Зеленский предложил владельцу Viber должность в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи 25 июня с Хироши Микитани, учредителем японской компании Rakuten - владельца сервиса Viber, предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также на встрече обсуждались планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине - расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten и выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.

Крм того, как отмечает пресс-служба Зеленского, Микитани одобрительно отозвался об инициативе президента Государство в смартфоне и выразил желание тесно сотрудничать по этому проекту.

Напомним, Зеленский назначил нового замглавы АП вместо Зеркаль. Елена Зеркаль окончательно отказалась от работы в Администрации президента, предпочтя нынешнюю должность в МИДе.

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Источник: korrespondent.net

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