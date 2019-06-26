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26. 06. 2019

Дело Зайцевой: против экспертов НИИ судэкспертиз открыли производство

Киевский районный суд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении действий экспертов НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили авто-техническую экспертизу в деле по ДТП с шестью погибшими пешеходами. Об этом в Facebook сообщил адвокат обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

В частности, он опубликовал фотокопию вступительной и резолютивной части решения суда.

"Материалы уголовного производства вернуть в следственное управление ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о возобновлении досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в постановлении суда.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus 20-летней Зайцевой и Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. Тогда погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.

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Источник: korrespondent.net

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