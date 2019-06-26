Плакат за импичмент Зеленского: суд признал виновной 16-летнюю девушку

Ровенский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу и ее товарища Романа Филюка, которые в конце мая вышли на пикет за импичмент Владимира Зеленского. Об этом сообщает UA:Рівне с ссылкой на маму девушки.

По ее словам, суд вынес свое решение еще 13 июня. Рассматривался полицейский протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций.

"У нас – предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность", – сказала женщина.

Напомним, 25 мая в Ровно двое молодых людей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на Майдан Незалежности с плакатами о Президенте Владимире Зеленском ("Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски"). Их забрали в полицию за несанкционированный митинг.

Позже Зеленский отреагировал на задержание митингующих. По словам Зеленского, информация о задержании не подтвердилась. Однако задержанная пикетчица говорит о "жестоком обращении" правоохранителей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net