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26. 06. 2019

Плакат за импичмент Зеленского: суд признал виновной 16-летнюю девушку

Ровенский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу и ее товарища Романа Филюка, которые в конце мая вышли на пикет за импичмент Владимира Зеленского. Об этом сообщает UA:Рівне с ссылкой на маму девушки.

По ее словам, суд вынес свое решение еще 13 июня. Рассматривался полицейский протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций.

"У нас – предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность", – сказала женщина. 

Напомним, 25 мая в Ровно двое молодых людей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на Майдан Незалежности с плакатами о Президенте Владимире Зеленском ("Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски"). Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. 

Позже Зеленский отреагировал на задержание митингующих. По словам Зеленского, информация о задержании не подтвердилась. Однако задержанная пикетчица говорит о "жестоком обращении" правоохранителей.

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Источник: korrespondent.net

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