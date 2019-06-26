Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2019, среда, 10:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
26. 06. 2019

Госдума хочет отправить в ПАСЕ "депутатов" с Крыма

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы "депутатов" от аннексированного Крыма. Об этом он сказал в интервью Русской службе RFI.

"Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и "депутаты", избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал российский политик.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я живу в Припяти и только что посмотрел сериал про Чернобыль. Я насчитал 8 неточностей на пальцах одной только правой руки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.